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Lione, Endrick iradiddio: "Felice per gol e assist al PSG. Fonseca? Non mi arrabbio mai con lui"

Lione, Endrick iradiddio: "Felice per gol e assist al PSG. Fonseca? Non mi arrabbio mai con lui"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:39Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il terzo posto di Ligue 1 centrato dall'Olympique Lione ieri sera al Parco dei Principi è stato merito della partita formidabile sfoggiata da chi Paulo Fonseca voleva così ardentemente dal mercato invernale.

Endrick, classe 2006 e autore di un gol e un assist nella tana del PSG capolista del campionato francese. L'asso brasiliano, in prestito secco dal Real Madrid, sta facendo vivere notti da sogno all'OL e ai tifosi dei Gones, nel tentativo di trascinare la squadra in Champions League la prossima stagione.

"Sono molto felice per questo gol e per l'assist. Il mio gol? Afonso (Moreira, ndr) mi ha passato il pallone proprio quando pensavo che avrebbe calciato; ho cercato di seguire l'istinto e sono felicissimo di aver potuto aiutare la mia squadra", ha dichiarato il 19enne ai microfoni di Ligue 1+. "Mi trovo molto bene con lui, è un grandissimo giocatore, e sono molto contento che abbia segnato anche lui. Ci capiamo bene noi due".

C'era stato qualche brusio di sottofondo per l'esclusione dal primo minuto di Fonseca dal match contro il Lorient, ma Endrick ha voluto mettere a tacere le polemiche sull'ex tecnico del Milan oggi al Lione: "Non c'è alcun problema con l'allenatore, abbiamo parlato. Non mi arrabbio mai troppo per le scelte del mister, perché lui ha delle decisioni da prendere. Io devo solo dare la risposta migliore sul campo".

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