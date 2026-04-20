Hai 19 anni e distruggi il PSG: gol+assist di Endrick, balletto celebrativo e Lione in paradiso

Il Parco dei Principi ha scoperto il volto brutale e letale di Endrick. Un 19enne che evidentemente in prestito sei mesi all'Olympique Lione ha trovato la sua massima espressione da quando ha messo piede in Europa dopo l'acquisto del Real Madrid nell'estate del 2024. Sotto la gestione Xabi Alonso la stellina brasiliana non aveva trovato praticamente spazio (11 minuti nella Liga, gli stessi in Champions League, 77 minuti in Coppa del Re) e finito nel dimenticatoio nell'anno del Mondiale l'ex Palmeiras ha fatto le valigie per raggiungere Paulo Fonseca e l'OL.

Sei mesi in Francia per ritrovare feeling col campo, fiducia e prestazioni magiche. Lo dimostrano i 4 gol e i 6 assist firmati in Ligue 1 al suo primo approccio con il calcio francese, compresa la rete contro il PSG ieri sera e il servizio per Moreira. La restituzione di un favore tra uno e l'altro, una coppia scoppiettante nell'attacco dei Gones che hanno mandato al tappeto Luis Enrique e i suoi ragazzi. È bastato un quarto d'ora ad Endrick: un bolide da palo-gol a spiazzare Safonov, un senso del ritmo e la sensibilità usata per gestire il pallone, Pacho in tilt e i panni di assist-man per il raddoppio del compagno di squadra.

Una prestazione totale del classe 2007, che rilancia le ambizioni Champions dell'OL di Fonseca ai danni del PSG. Per il sigillo impresso al Parco dei Principi non poteva mancare l'esultanza con balletto - tutto da vivere nel video di seguito - durata una quindicina di secondi. Gesto celebrativo che ha mandato su tutte le furie i tifosi parigini, presenti allo stadio, specialmente a ridosso della zona occupata da Endrick come momentanea pista da ballo. Prima che l'arbitro intervenisse e invitasse caldamente il 19enne a tornare a centrocampo per far proseguire il match. Chissà se il Real Madrid avrà seguito la partita, mentre Carlo Ancelotti avrà preso appunti preziosi in vista del Mondiale di quest'estate con il Brasile.