Lione-PSG, sparisce la clip del gol contestato a Kvaratskhelia: rabbia in Francia e sui social

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:04Calcio estero
Yvonne Alessandro

Olympique Lione-PSG è stato un big match in piena regola, ma le polemiche hanno trovato comunque spazio. La “Ref Cam”, telecamera installata sul petto degli arbitri e introdotta in Ligue 1 in occasione della 12ª giornata lo scorso fine settimana, è finita sotto la lente d'ingrandimento. Diverse sequenze, che mostravano la visuale dei direttori di gara dal campo, sono state trasmesse e poi montate per offrire il punto di vista dell'arbitro Bastien. Ma è spiccata l'assenza di un'immagine su tutte.

Nella clip compaiono la rete di Warren Zaïre-Emery che stappa il match, il pareggio di Afonso Moreira, quello di Maitland-Niles e il gol vittoria di Jooo Neves. Tutti i gol della partita, eccetto uno: il secondo del PSG, il più controverso e firmato da Khvicha Kvaratskhelia. Al 33º minuto il georgiano ed ex Napoli ha battuto da vicino il portiere del Lione, ma i giocatori di Fonseca avevano protestato vistosamente per un fallo non fischiato di Vitinha su Tessmann al momento del recupero palla.

Dalle immagini del match si vede chiaramente che il centrocampista portoghese tocca la gamba dell’americano, ma il VAR ha invitato l’arbitro principale a mantenere la sua decisione di convalidare il gol, senza andare a rivedere l’azione al monitor. Peccato però che la dinamica dell'azione non risulti nel riepilogo della gara proposto da Ligue 1+, interpretato in Francia e sui social media come "mancanza di trasparenza". Un motivo in più per generare ancora più rabbia nei tifosi dell'OL, così come nel direttore tecnico Matthieu Louis-Jean: "Su Tessmann c’è fallo, gli tocca il ginocchio, è evidente... a un certo punto non so più cosa bisogna fare".

