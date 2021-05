LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: Union in Conference League, retrocede il Werder

live DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: Union in Conference League, retrocede il Werder

vedi letture

Risultati e marcatori della 34a giornata di Bundesliga in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per la 34a giornata di Bundesliga. Da parte di Andrea Piras buon proseguimento di giornata.

17.25 - Questi invece i verdetti della Bundesliga 2020-2021.

Campione di Germania e qualificato in Champions League: Bayern Monaco

Qualificati in Champions League: Lipsia, Borussia Dortmund, Wolfsburg.

Qualificati in Europa League: Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen.

Qualificato in Conference League: Union Berlino

Allo spareggio interdivisionale: Colonia

Retrocessi in Zweite Liga: Schalke 04, Werder Brema

17.24 - Sono terminate le gare. Questi i risultati finali:

Bayern Monaco-Augsburg 5-2

Werder Brema-Borussia Monchengladbach 2-4

Colonia-Schalke 04 1-0

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 3-1

Eintracht Francoforte-Friburgo 3-1

Hoffenheim-Hertha Berlino 2-1

Stoccarda-Arminia Biefeld 0-2

Union Berlino-Lipsia 2-1

Wolfsburg-Mainz 2-3

BAYERN MONACO-AUGSBURG 5-2

CALCIO D’INIZIO

8' - Autorete di Gouweleeuw! Bayern in vantaggio!! Cross basso di Gnabry dall'interno dell'area di rigore con il capitano dell'Augsburg che anticipa Coman e mette alle spalle del suo portiere.

16' - Gnabry!! Occasione per il Bayern!! Accelerazione dell'esterno della formazione bavarese ma Gikiewicz salva tutto in uscita.

23' - Gol di Gnabry!! Il raddoppio del Bayern!! E' successo di tutto all'interno dell'area di rigore dell'Augsburg con l'esterno d'attacco che di testa ribadisce in rete.

24' - Calcio di rigore per l'Augsburg!! Intervento falloso di Hernandez ai danni di Niederlechner. Massima punizione per gli ospiti.

25' - Para Neuer!! Conclusione centrale di Caligiuri con il portiere della formazione bavarese che resta in piedi e respinge.

33' - Che gol di Kimmich!! Tris del Bayern!! Gran botta da parte del centrocampista che dalla distanza insacca il pallone all'incrocio dei pali.

42' - Gol di Coman!! Il Bayern cala il poker!! Conclusione potente e angolata da parte dell'ex Juve con il pallone che entra in rete.

—INTERVALLO—

57' - Lewandowski!! Conclusione da parte dell'attaccante polacco con la difesa dell'Augsburg che riesce a respingere.

60' - Cross dalla destra di Pavard per Hernandez che non riesce a tenere il pallone in campo sul secondo palo. Rimessa dal fondo per l'Augsburg.

68' - Gol di Hahn!! L'Augsburg accorcia le distanze!! Colpo di testa da parte dell'esterno ospite e Neuer battuto.

72' - Gol di Niederlechner!! Ancora a segno l'Augsburg!! Assist di Hahn per l'attaccante che supera per la seconda volta Neuer.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco a Monaco di Baviera con il Bayern comunque in vantaggio per 4-2.

90' - Gol di Lewandowski!! Manita del Bayern!! Il bomber polacco mette in rete da posizione ravvicinata segnando il suo gol numero 41 in campionato.

FISCHIO FINALE

WERDER BREMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-4

CALCIO D’INIZIO

3' - Gol di Stindl!! Borussia Monchengladbach in vantaggio!! Tacco di Thuram che innesca Lainer sulla destra. Il suo passaggio a rimorchio pesca l'attaccante che di prima intenzione supera Pavlenka.

19' - Che occasione per Selke!! Werder ad un passo dal pareggio!! Bel guizzo di Sargent sulla sinistra e passaggio filtrante per il suo compagno di reparto che, tutto solo davanti a Sommer, calcia addosso al portiere del 'Gladbach.

39' - Lainer!! Occasione per il Monchengladbach!! Colpo di testa del terzino ospite con Pavlenka che respinge.

—INTERVALLO—

50' - Selassie!! Occasione per il Werder!! Gran botta dalla distanza dell'esterno della formazione di casa ma Sommer vola a deviare in corner.

53' - Gol di Thuram!! Il raddoppio del 'Gladbach!! Contropiede della formazione ospite con una difesa del Werder non piazzata benissimo, ne approfitta il francese che supera Pavlenka.

54' - Gol di Bensebaini!! Il 'Gladbach cala il tris!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'esterno ospite stacca di testa e supera Pavlenka.

68' - Gol di Neuhaus!! Poker del 'Gladbach!! Mancino del centrocampista con il pallone che si insacca alla destra di Pavlenka.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco con il Werder che sta affondando 4-0 ed è legato al risultato del Colonia.

83' - Gol di Rashica!! Il Werder segna il gol della bandiera!! Conclusione potente da parte del neo entrato che supera Sommer.

85' - Gol di Fullkrug!! Il Werder accorcia le distanze!! Prova a farsi sotto la formazione padrona di casa ma l'impresa sembra ardua.

FISCHIO FINALE

COLONIA-SCHALKE 04 1-0

CALCIO D’INIZIO

17' - Si fa vedere la formazione di casa con un cross basso da parte di Ozcan che però non viene raccolto da nessun compagno di squadra.

22' - Schmitz!! Occasione per il Colonia!! Azione corale della formazione di casa che libera al tiro da posizione ravvicinata l'esterno ma Fahrmann si oppone e mette in corner.

40' - Cinque minuti alla conclusione del primo tempo a Colonia con la formazione di casa e lo Shalke 04 ferme sul punteggio di 0-0.

—INTERVALLO—

47' - Subito Hector!! Conclusione sul primo palo da parte del capitano del Colonia con Fahrmann che si distende e respinge.

69' - Gol di Andersson!! Colonia in vantaggio!! L'attaccante sbuca sul secondo palo su un cross di Hector e con la punta del piede mette in rete.

71' - Gol annullato!! Torna in parità il punteggio perchè il VAR ha annullato la rete per una posizione irregolare di Andersson.

86' - Gol di Bornauw!! Colonia in vantaggio!! Questa volta è tutto regolare con una conclusione potente del difensore e sfera in rete.

FISCHIO FINALE

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN 3-1

CALCIO D’INIZIO

5' - Gol di Haaland!! Borussia Dortmund in vantaggio!! Brandt pesca l'attaccante all'interno dell'area che, tenuto in gioco da Tah, fulmina Hradecky.

21' - Ancora Borussia Dortmund in avanti sempre con Haaland che viene servito in profondità ma il norvegese viene fermato dalla difesa del Bayer.

34' - Wirtz!! Occasione per il Bayer!! Grande azione di Bellarabi sul lato destro dell'area e suggerimento per l'attaccante che conclude verso Burke ma il portiere del Dortmund salva tutto.

—INTERVALLO—

51' - Gol di Reus!! Il Dortmund raddoppia!! Calcio di punizione non irresistibile da parte del numero 11 giallonero ma che inganna Hradecky per il raddoppio del BVB.

64' - Spinge adesso il Bayer Leverkusen con Gray che prova la conclusione, si salva la difesa del Borussia.

78' - Ancora Bayer in avanti con Demirbay che riceve in area di rigore ma la conclusione viene respinta da un avversario.

83' - Gol di Haaland!! Tris del Borussia Dortmund!! Il norvegese aggira Hradecky e mette il pallone in rete.

88' - Calcio di rigore per il Bayer!! Intervento falloso di Emre Can su Schick e massima punizione per gli ospiti.

89' - Gol di Lars Bender!! Accorcia il Bayer!! Il difensore ospite supera Burke e accorcia le distanze.

FISCHIO FINALE

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO 3-1

CALCIO D’INIZIO

1' - Grifo!! Occasione il Friburgo!! Subito un guizzo dell'italiano che dribbla un avversario in area e calcia a giro mettendo di poco sul fondo.

2' - Palo di André Silva!! Occasione per l'Eintracht!! Conclusione potente dell'ex Milan che però centra il palo della porta difesa da Flekken.

19' - Hrustic!! Occasione per il Friburgo!! Conclusione angolata da parte del centrocampista biancorosso con Flekken che salva tutto in tuffo.

38' - André Silva!! Occasione per l'Eintracht!! Calcio di punizione affidato al portoghese ma sulla sua conclusione Flekken respinge.

—INTERVALLO—

62' - Calcio di rigore per l'Eintracht Francoforte!! Tocco di mano all'intento dell'area da parte di un giocatore del Friburgo e massima punizione per formazione di casa.

64' - Gol di André Silva!! Eintracht avanti!! Conclusione precisa da parte del portoghese e risultato che si sblocca.

77' - Gol di Jeong!! Pareggia il Friburgo!! Conclusione dalla distanza del sudcoreano e sfera che entra in rete.

87' - Gol di Toure!! Eintracht in vantaggio!! Lancio profondo di Kostic per il francese che porta in vantaggio nuovamente i padroni di casa.

92' - Gol di Ache!! Terzo gol dell'Eintracht!! Aggancio di Ache su cross di Kostic e rete che certifica la vittoria.

FISCHIO FINALE

HOFFENHEIM-HERTHA BERLINO 2-1

CALCIO D’INIZIO

12' - Bebou!! Occasione per l'Hoffenheim!! Cross per l'attaccante della formazione di casa che conclude di prima intenzione con il pallone che termine di un soffio sul fondo.

27' - Tanto possesso palla dalla formazione della capitale tedesca con l'Hoffenheim che cerca di chiudere bene gli spazi e poi ripartire.

40' - Adamyan!! Occasione per l'Hoffenheim!! Gran conclusione dell'esterno d'attacco della formazione di casa ma Schwolow si salva.

43' - Gol di Darida!! Hertha in vantaggio!! Colpo di testa da parte del centrocampista ospite, lasciato solo dalla difesa dell'Hoffenheim e Pentke battuto.

—INTERVALLO—

49' - Gol di Adamyan!! Il pareggio dell'Hoffenheim!! Sessegnon pesca l'esterno della formazione di casa che si presenta a tu per tu con Schwolow e lo supera con un tocco preciso.

64' - Redan!! Colpo di testa da parte del neo entrato con Pektke che salva tutto e respinge.

75' - Siamo giunti alla mezz'ora di gioco risultato di parità, è 1-1 fra Hoffenheim ed Hertha Berlino.

91' - Gol di Bebou!! Hoffenheim in vantaggio!! Gran gol di del trequartista della formazione padrona di casa e Shwolow.

FISCHIO FINALE

STOCCARDA-ARMINIA BIELEFELD 0-2

CALCIO D’INIZIO

10' - Doan!! Occasione per l'Arminia!! Mancino dalla distanza del numero 8 della formazione ospite con Anton interviene si testa e riesce a togliere il pallone dallo specchio della porta.

25' - Si fa vedere ancora l'Arminia Bielefeld con una bella sponda di petto di Voglsammer all'interno dell'area di rigore ma l'attaccante non trova nessun compagno di squadra.

33' - Gol di Kalajdzic!! Stoccarda in vantaggio!! Scatto di Massimo sulla destra e passaggio a rimorchio per l'attaccante che supera Ortega.

34' - Annullato il gol di Kalajdzic!! Arriva la segnalazione del VAR che annulla la rete per una posizione irregolare da parte di Massimo.

—INTERVALLO—

65' - Calcio di rigore per l'Arminia!! Intervento falloso ai danni di Voglsammer e massima punizione per gli ospiti.

66' - Gol di Klos!! Arminia in vantaggio!! Preciso l'attaccante ospite che spiazza Kobel e sblocca il match.

72' - Gol di Doan!! l'Armina raddoppia!! Conclusione da parte dell'esterno con il pallone che supera Kobel.

FISCHIO FINALE

UNION BERLINO-LIPSIA 2-1

CALCIO D’INIZIO

20' - Poche emozioni in queste prime battute a Berlino con le due formazioni che sono sempre ferme sul punteggio di 0-0.

34' - Palo di Musa!! Occasione per l'Union Berlino!! Passaggio filtrante per l'attaccante che calcia di prima intenzione cogliendo per il montante.

—INTERVALLO—

55' - Gol di Kluivert!! Il Lipsia è in vantaggio!! Suggerimento perfetto di Nkunku per l'ex Roma che riesce a superare Luthe con una gran conclusione.

68' - Gol di Friedrich!! Pareggia l'Union Berlino!! Colpo di testa da parte del difensore sugli sviluppi di un corner con il pallone che termina in fondo al sacco.

92' - Gol di Kruse!! Union Berlino avanti!! Becker scodella un pallone per Kruse che colpisce di testa e segna il gol che può voler dire Conference League.

FISCHIO FINALE

WOLFSBURG-MAINZ 2-3

CALCIO D’INIZIO

8' - Ci prova subito il Wolfsburg con una conclusione di Baku che però viene immediatamente neutralizzata da Dahmen.

19' - Weghorst!! Occasione per il Wolfsburg!! Colpo di testa da parte dell'attaccante di casa con Dahmen che riesce a salvare la sua porta.

44' - Gol di Boetius!! Mainz in vantaggio!! Inserimento del centrocampista biancorosso che si trova a tu per tu con Pervan e lo supera con un tocco preciso.

—INTERVALLO—

48' - Gol di Philipp!! Il pareggio del Wolfsburg!! Cross in area di Otavio che serve il trequartista, abile a spedire il pallone alle spalle di Dahmen.

54' - Gol di Quaison!! Il nuovo vantaggio del Mainz!! Conclusione nell'angolino basso da parte dell'attaccante che non lascia scampo a Pervan.

67' - Gol di Santos Sa!! Il pareggio del Wolfsburg!! Gran controllo dalla distanza e conclusione potente che non lascia scampo a Dahmen.

78' - Gol di Bell!! Mainz in vantaggio!! Colpo di testa di Bell sugli sviluppi di un corner e pallone nell'angolino.

FISCHIO FINALE

15.28 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco. Fra poco al via l'ultima giornata di campionato.

15.10 - Si gioca in contemporanea in Bundesliga, queste le partite in programma fra poco:

Bayern Monaco-Augsburg

Werder Brema-Borussia Monchengladbach

Colonia-Schalke 04

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte-Friburgo

Hoffenheim-Hertha Berlino

Stoccarda-Arminia Bielefeld

Union Berlino-Lipsia

Wolfsburg-Mainz

15.09 - Con il titolo assegnato al Bayern Monaco, il nono di fila, e la griglia per la Champions League ed Europa League già disegnata, in Germania si gioca ancora per la retrocessione e per un posto nella prossima Conference League.

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle partite valide per la 38a, e ultima, giornata di Bundesliga.