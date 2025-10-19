Liverpool, altro ko. E Slot ammette: "Se perdi 4 volte di fila devi avere preoccupazioni"

Non è stata solo la caduta del Liverpool ad Anfield ad aver provocato un fragoroso frastuono. I campioni d'Inghilterra in carica infatti hanno lasciato esterrefatti i propri tifosi dopo 4 sconfitte su 4 nelle ultime partite disputate, perdendo terreno importante dalla vetta e dall'Arsenal per delle reti evitabili concesse nei finali.

Arne Slot, allenatore dei Reds, è intervenuto a BBC Match of the Day per commentare il match e commentare in primis il primo cambio effettuato all'ora di gioco con l'ingresso di Ekitike, Wirtz e Jones: "Penso che la gente tenda a dimenticare quante occasioni abbiamo già avuto quando eravamo sotto 1-0 nel primo tempo. Quando stai perdendo, si pone più attenzione ai palloni giocati male, ma nel primo tempo Isak si è trovato uno contro uno con il portiere, Gakpo ha colpito il palo due volte, quindi anche allora abbiamo avuto occasioni per pareggiare 1-1", ha ricordato.

Salvo poi aggiungere: "Nel secondo tempo è vero che, dato che l'altra squadra si stanca sempre di più, noi creiamo di più. Questo è successo contro il Crystal Palace, contro il Chelsea, ed è successo anche oggi. Ovviamente ci sono delle preoccupazioni. Se perdi quattro volte di fila, devi per forza averne, ma sappiamo che se continuiamo a offrire questo tipo di prestazioni, allora avremo buone possibilità di vincere più partite".

Come uscire da questo momento buio: "Se miglioriamo alcune cose, avremo ancora più possibilità, ma non si è mai sicuri al 100% di riuscire a creare di nuovo otto, nove, dieci occasioni da gol nitide nella prossima gara", ha spiegato Slot. "Ancora una volta, questi giocatori hanno lottato a lungo partendo da uno svantaggio di 1-0 per cercare di rimontare. Se manteniamo questa mentalità, c'è molta positività da portare nelle prossime partite. Perdere quattro volte di fila sicuramente ha un impatto sulla squadra".