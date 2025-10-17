Liverpool, ti rialzi? Slot: "Non importa contro chi giochiamo, dobbiamo reagire"

Dopo tre sconfitte consecutive rimediate in campionato, il Liverpool campione d'Inghilterra è chiamato a rialzarsi nella sfida di domenica contro il Manchester United.

Parlando in conferenza stampa, il tecnico Arne Slot ha ammesso che, nonostante l'avversario di turno non sia dei più abbordabili, i suoi debbano pensare solamente a ritrovare i tre punti: "Penso che non dovrebbe importare con chi giocherai domenica, se hai perso tre partite di fila e indossi la maglia del Liverpool. Non importa chi sia il tuo avversario, devi reagire. Se c'è una cosa per cui non posso biasimare i giocatori è che danno tutto ciò che hanno in ogni singola partita. Loro entrano tutti dal primo all'ultimo minuto, è quello che abbiamo fatto anche nelle ultime tre partite. In tutte e tre le partite siamo dovuti rimontare dall'1-0 e in due partite siamo riusciti a farlo".

Sullo stato di forma di Isak, ha aggiunto: "Penso che abbia avuto bisogno di aiutarlo a rafforzarsi e ora ha avuto le sue cinque, sei settimane, il che è normale per ogni giocatore, specialmente se sei fuori da tre o quattro mesi. Per quanto riguarda la forma fisica, penso che ora sia vicino al livello che dovrebbe essere e ora penso che possiamo giudicarlo in modo equo d'ora in poi. So come funziona questo settore, se gioca lì due volte [con la Svezia] e non segna allora non è quello che si sperava. Ovviamente speri che se vanno in nazionale segnino, come ha fatto Cody [Gakpo], come ha fatto Virgil, come ha fatto Dominik [Szoboszlai], come ha fatto [Alexis] Mac Allister, ne dimentico alcuni? — ma non l'ha fatto. Ma penso che la sua preseason sia finita ora che ha giocato qualche partita, 70, 80, 90 minuti".