Liverpool, l'ultimo successo ridà fiato a Slot. Il tecnico: "Sento il sostegno dei tifosi"

Grazie al successo contro il West Ham, sembra essersi allentata la tensione attorno ad Arne Slot. Il tecnico olandese ha visto vacillare la sua posizione dopo la sconfitta per 1-4 in Champions League contro il PSV Eindhoven, col pubblico di Anfield a lasciare lo stadio prima che la partita terminasse. Del resto 9 sconfitte in una serie di 12 partite hanno annullato gran parte del credito che il tecnico aveva accumulato con la vittoria in grande stile della scorsa Premier League.

Il calendario sta in qualche modo aiutando i reds, col Sunderland come prossimo avversario in Premier League mercoledì sera e sabato un Leeds reduce da quattro sconfitte di fila in campionato e reduce da una sfida contro il Chelsea che potrebbe allungare la serie negativa. Dopo queste due partite toccherà alla Champions League, con la trasferta a San Siro dove i campioni d'Inghilterra sfideranno l'Inter di Cristian Chivu.

Intervenuto in conferenza stampa, Slot ha parlato delle feroci critiche subite attraverso i social: "È normale che veniamo criticati, succede anche se vinciamo. Non sono un utente abituale dei social media e non ne sono consapevole, ma non sono stupido e so che esistono. Gli abusi non sono certo una cosa positiva. Quello che so e che sento è il sostegno che i tifosi mi danno allo stadio. Cantano per la squadra, ma anche per me. Questo è il sostegno che sento".