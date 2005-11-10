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Liverpool, Ngumoha: "Prova eccellente. Iraola mi sta aiutando molto negli allenamenti"

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 13:42Calcio estero
21.10.2026 13:42Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, l'attaccante del Liverpool Rio Ngumoha ha parlato del successo contro il Villarreal: "È stata una prova eccellente da parte dei ragazzi. Eravamo sotto di due gol, ma la mentalità è rimasta quella giusta; è scattato qualcosa dentro di noi e sapevamo che avremmo vinto. 4-3: sono felicissimo per la vittoria".

Come collochi la tua prestazione?
"Credo sia una delle migliori che abbia mai offerto. Mi sono divertito in campo. Anche la squadra mi ha aiutato molto. È stata una bella giornata".

Hai fiducia nei tuoi mezzi per trascinare la prima squadra.
"Sì, decisamente. Ogni volta che ricevo palla e si presenta l'occasione per puntare l'avversario, nell'uno contro uno o talvolta anche contro due, non esito a farlo. Ho fiducia nelle mie capacità. Più occasioni creiamo, più mettiamo in difficoltà gli avversari. Continuo a spingere, cercando di essere spietato".

Sei il più giovane del Liverpool ad aver fatto un assist in Europa.
"È fantastico stabilire certi record, ma ciò che conta davvero è che l'assist abbia contribuito alla vittoria".

Qual è l'assist preferito?
"Probabilmente il secondo: il difensore mi stava addosso, ho controllato il pallone in avanti e sono riuscito a partire in velocità. Ottima la conclusione di Macca".

Sei cresciuto molto come esterno destro.
"Assolutamente sì. Mi sta aiutando molto durante gli allenamenti: il mister, tutto lo staff tecnico e i compagni di squadra credono in me. Giorno dopo giorno, sto migliorando sempre di più sulla fascia destra".

I tifosi?
"Come dico sempre, abbiamo i migliori tifosi del mondo. Sentire il mio nome intonato dagli spalti è un sogno".

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