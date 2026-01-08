Liverpool, si cerca un colpo in difesa: pronti 20 milioni di euro per Guehi del Crystal Palace

In ogni sessione di mercato c'è sempre chi fa il nome di Marc Guehi,. Il difensore del Crystal Palace è un profilo sempre molto ricercato con le big del campionato inglese che lo cercano ma spesso non hanno mai affondato il colpo. Eppure le prestazioni del capitano della formazione londinese sono sempre ottime. In stagione infatti è stato chiamato in causa in ben 32 occasioni andando a segno tre volte e realizzando quattro assist. Numeri quasi da fantasista che certificano la qualità del classe 2000.

Questa volta la squadra che è sulle sue tracce è il Liverpool. I Reds stanno attraversando un momento no dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati e questa sera saranno in campo nel big match di serata contro l'Arsenal capolista. L'intenzione è quella di andare sul mercato per nuovi innesti con il giocatore fra i primi nomi sul taccuino della dirigenza.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mirror, il Liverpool sarebbe pronto ad una mossa da 20 milioni di sterline per ingaggiare il 25enne nazionale inglese.