Il Real fa sul serio per Guehi: si svincolerà a giugno, tra pochi giorni via alle trattative

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:26Calcio estero
Michele Pavese

Il Real Madrid, storicamente, non ha mai utilizzato il mercato di gennaio. Dietro questa strategia ci sono due motivazioni principali: da un lato, Florentino Pérez vuole mantenere il controllo sulle spese; dall’altro, intervenire a gennaio è visto come un segnale di debolezza rispetto al mercato estivo, considerato il vero banco di prova della dirigenza. In questa ottica, Xabi Alonso non si aspetta grandi movimenti e il prestito di Endrick al Lione dovrebbe rimanere l’unico affare chiuso.

Diversa, invece, la strategia per l’estate 2026. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci su potenziali rinforzi a centrocampo. Tra i nomi più caldi c’è Vitinha, stella del Paris Saint-Germain, destinazione difficile ma fortemente voluta dal Bernabéu. Un altro profilo seguito è la giovane promessa dell’AZ Alkmaar, Kees Smit (19 anni), per il quale gli olandesi potrebbero chiedere tra i 50 e i 60 milioni di euro.

In difesa, il Real Madrid guarda con attenzione a Marc Guéhi, in scadenza di contratto a giugno con il Crystal Palace. L’inglese era già vicino al Liverpool l’estate scorsa, ma l'affare è saltato nelle battute finali. Secondo AS, il Madrid ha già contattato l’entourage del giocatore e tra pochi giorni potrà trattare liberamente con lui. Guéhi sembra pronto a dare la priorità ai Blancos, nonostante l’interesse anche del Manchester City.

