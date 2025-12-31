Liverpool, minaccia Real: Guehi a zero intriga, ma niente aste. La posizione del giocatore

Marc Guéhi, difensore centrale inglese che milita nel Crystal Palace, è diventato un papabile colpo a costo zero. Il giocatore non rinnoverà il contratto con i Glaziers al termine della stagione e da free agent potrebbe firmare con qualsiasi altro club. Anche per questo è diventato uno dei principali obiettivi del Real Madrid, che sta valutando di potenziare la difesa di Xabi Alonso in vista della prossima sessione di mercato estiva.

Secondo quanto riferito da AS, il club blanco si è interessato al giocatore classe 2000 e ha fatto sapere al suo entourage di essere consapevole della situazione di mercato del calciatore e che, nel caso decidesse di puntare su di lui, tornerebbe a prendere contatti. Il 30 giugno il contratto di Guehi con il Palace scadrà, ma non è l'unico appuntato sulla lista della dirigenza del club spagnolo.

Ci sono segnati anche i nomi di Konaté (Liverpool, 26 anni) e Upamecano (Bayern, 27), pure loro futuri parametri zero che potrebbero essere ingaggiati. C'è un diktat categorico nel Real Madrid però, ossia di non entrare in aste per nessun giocatore. Mentre gli agenti del centrale dei Reds e dei Die Roten hanno iniziato a richiedere salari sempre più elevati. Smontando parzialmente l'interesse del club a firmarli.

Quanto a Guehi, secondo le informazioni riportate da AS, il Liverpool rimane interessato ma la situazione è radicalmente cambiata dopo l'estate e la trattativa ricomincia da zero. Con condizioni differenti rispetto a quanto stabilito precedentemente. Questo perché l'internazionale inglese intende tenere aperte più porte per scegliere infine l'opzione migliore per lui dopo il Crystal Palace. Ma qualora il Real decidesse di fiondarsi sul 25enne, quest'ultimo darebbe priorità assoluta al club di Florentino Perez.

Le norme FIFA permettono a Guéhi di negoziare un nuovo contratto con qualsiasi club sei mesi prima della scadenza del suo rapporto con il Crystal Palace. Il Madrid, dunque, potrà iniziare a trattare con il giocatore a partire dal prossimo 1° gennaio.