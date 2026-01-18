Liverpool, Slot: "Creato tante occasioni, frustrante non vincere una partita del genere"

Quarto pareggio consecutivo in Premier League per il Liverpool, che non va oltre l'1-1 interno contro il Burnley. Pareggio arrivato nonostante tante occasioni create e subendo una rete in una delle poche concesse agli avversari. "Non è la prima volta, è frustrante. Penso che oggi sia stata una partita di quelle che mi piace vedere", ha dichiarato il tecnico Arne Slot in conferenza stampa.

"Una squadra che anche per i nostri standard ha avuto più possesso palla del solito, generando molte occasioni. Di solito, se corri un po' più di rischio, l'altra squadra ti contrattacca un paio di volte e noi invece abbiamo controllato la situazione molto bene. Ma nel calcio una squadra può avere due occasioni (c'è stato quasi un autogol da parte nostra) e segnare un gol e l'altra squadra può avere più occasioni e segnare anche un gol e si ottiene il risultato che abbiamo ottenuto oggi".

Pareggio che lascia l'amaro in bocca dunque, ma al termine di una partita con tante prestazioni individuali che inducono all'ottimismo. In particolare, Slot si sofferma sugli acquisti estivi che stanno crescendo settimana dopo settimana dopo un avvio di stagione complicato: "Kerkez ha fatto un'altra bella partita. Ho visto Wirtz segnare un altro grande gol ed è stato coinvolto anche in molti altri momenti. Jeremie Frimpong, un'altra sua bella partita: una grande, grande minaccia sul lato destro".