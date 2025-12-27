Liverpool, primo gol per Wirtz. Slot: "Un sollievo per lui, ne farà molti altri"

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha commentato la sfida vinta dai suoi contro il Wolverhampton, nella quale ha trovato il suo primo gol in Premier League Florian Wirtz. Proprio sul fantasista tedesco, ha dichiarato: "La squadra ha visto quanto ha già fatto per noi, creando occasioni e andando molto vicino al gol. Continuerà a segnare e farà molti più gol che uno per noi. Penso che Florian abbia fatto molto di più che segnare soltanto, oggi".

Poi ha confidato: "Sono abbastanza sicuro che sia stato un sollievo per lui, l'ho potuto vedere dopo la sua reazione per aver segnato il gol, e lo stesso ho visto con i suoi compagni di squadra. Penso che siano stati davvero contenti che abbia segnato il suo primo gol perché nel calcio, forse giustamente, veniamo giudicati principalmente in base ai risultati e le persone vengono giudicate principalmente in base ai gol e agli assist. A volte tendiamo a dimenticare cos'altro c'è da fare durante una partita", ha fatto notare.

Infine ha aggiunto su di lui e sul suo rendimento: "Penso che abbia giocato molte buone partite per noi, ma sento anche che migliora sempre di più ogni singola partita che gioca per noi. Diventa sempre più in forma e si stava avvicinando sempre di più al suo primo gol. Quindi non mi ha sorpreso che oggi ne abbia segnato uno, ma probabilmente sarà il primo a capire che un gol non basta. Per noi segnerà molti più gol oltre a questo, ma mi è piaciuta anche la sua prestazione durante gran parte della partita di oggi. Penso che sia stato speciale in molti momenti".