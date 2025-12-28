Liverpool, Slot sull'omaggio a Jota: "Il calcio inglese sa essere unito in questi momenti"

Arne Slot applaude lo spirito combattivo del suo Liverpool dopo la vittoria per 2-1 contro il Wolverhampton ad Anfield, un successo sofferto ma prezioso che vale il quarto consecutivo in tutte le competizioni. I Reds hanno indirizzato la gara nel finale di primo tempo grazie ai gol ravvicinati di Ryan Gravenberch e Florian Wirtz, a segno a distanza di appena 89 secondi. Nella ripresa il colpo di testa di Santiago Bueno ha riaperto la partita, ma il Liverpool ha resistito fino al fischio finale.

Grande soddisfazione per Slot soprattutto per Florian Wirtz: "Si vedeva chiaramente quanto fosse importante per lui il gol, e anche i compagni erano felici. Nel calcio si giudica tutto da gol e assist, ma spesso ci si dimentica del resto. Florian stava già giocando bene e cresce partita dopo partita: questo gol era nell’aria". Meno soddisfazione, invece, per l’ennesima rete subita su calcio piazzato. "In Premier League segnare su azione è sempre più difficile, mentre i gol da palla inattiva aumentano. Noi, purtroppo, ne subiamo troppi", ha ammesso Slot.

Il tecnico olandese non ha nascosto di non essere pienamente contento del secondo tempo, reso complicato dal gol degli ospiti: "Dopo il 2-0 mi aspettavo qualcosa di diverso, ma un gol cambia tutto". Capitolo Frimpong: "Jeremie, quando sta bene, fa la differenza: ha ritmo, assist e qualità. È esattamente il tipo di velocità che volevo portare in squadra". Infine, parole toccanti sugli omaggi a Diogo Jota. "È stato difficile, ma anche bellissimo. I tifosi, nostri e dei Wolves, hanno dimostrato quanto il calcio inglese sappia essere unito nei momenti più duri. Un tributo che ha reso ancora più speciale una vittoria dal peso emotivo enorme.