Lloris secco: "Nelle divisioni inferiori in Francia ci sono campi sintetici migliori di Vancouver"

La doppietta di Heung-Min Son ha solamente protratto i quarti di finale del Los Angeles FC questa notte, ma ai calci di rigore è stato Vancouver a prevalere (2-2, 4-3 d.c.r.), ma l'ex Tottenham ha tradito ai momenti decisivi dal dischetto e Hugo Lloris è riuscito a neutralizzare solamente un penalty sui cinque calciati dagli avversari. Venendo eliminato ai playoff di MLS.

Una partita a due facce per il portiere francese di 38 anni. Prima colpevole sul primo gol canadese, ha poi tenuto in vita la sua squadra grazie a una splendida parata di riflesso al 77° minuto. Lloris ha creduto per un attimo di poter trascinare gli LAFC alla vittoria parando il quarto rigore dei Whitecaps, ma gli errori dei suoi compagni hanno condannato i Nero e Oro.

In conferenza stampa post-partita, interrogato sulle ragioni dell’eliminazione, Lloris però si è scagliato contro la MLS e il proprietario dei Whitecaps di Vancouver. "Penso che la MLS dovrebbe rifletterci, e anche il proprietario di Vancouver, perché tutti amiamo il calcio e penso che questo stadio debba avere un terreno migliore", ha dichiarato l'ex Tottenham. Per poi proseguire: "Giocare su un campo sintetico come questo è quasi inaccettabile… nelle divisioni inferiori in Francia ci sono campi sintetici persino migliori di questo". Il riferimento, ovviamente, va al campo del BC Place.