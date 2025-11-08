Kane evita il ko al Bayern, goleada Leverkusen: Bundesliga, i risultati del pomeriggio
Mezzo passo falso del Bayern Monaco, ma non ne approfitta comunque nessuno. La formazione di Vincent Kompany evita in extremis, con la rete segnata al 93’ da Harry Kane, la sconfitta a Berlino contro l’Union: finisce 2-2.. Perde però anche Lipsia secondo in classifica, fermato 3-1 in casa dell’Hoffenheim, e all’ultimo non vince il Borussia Dortmund: i gialloneri vengono infatti raggiunti e fermati sull’1-1 ai supplementari dall’Amburgo.
A sorridere è così il Bayer Leverkusen, che travolge 6-0 l’Heidenheim fanalino di coda e si rilancia in chiave Meisterschale, portandosi a otto punti dal Bayern primo in classifica in Bundesliga.
PROGRAMMA 10^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Werder Brema-Wolfsburg 2-1
Sabato 8 novembre
Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0
Union Berlino-Bayern Monaco 2-2
Hoffenheim-Lipsia 3-1
Amburgo-Borussia Dortmund 1-1
Borussia Monchengladbach-Colonia 18.30
Domenica 9 novembre
Friburgo-St. Pauli
Stoccarda-Augsburg
Eintracht Francoforte-Mainz
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 28*
2. Lipsia 22*
3. Borussia Dortmund 21*
4. Bayer Leverkusen 20*
5. Hoffenheim 19*
6. Stoccarda 18
7. Werder Brema 15*
8. Colonia 14
9. Eintracht Francoforte 14
10. Union Berlino 12*
11. Friburgo 10
12. Amburgo 9*
13. Wolfsburg 8*
14. Augsburg 7
15. St. Pauli 7
16. Borussia Monchengladbach 6
17. Mainz 5
18. Heidenheim 5*
*una gara in più