Il 17 porta male al Bayern: i bavaresi si fermano dopo aver vinto tutte e 16 le partite giocate
TUTTO mercato WEB
Pur vedendo la vittoria sfumare nei minuti di recupero per un gol di Harry Kane, l'Union Berlino è la prima squadra capace di fermare il Bayern Monaco, protagonista di una sequenza record di 16 vittorie in 16 partite giocate in questa stagione. Questo record comprende una partita di Supercoppa di Germania, due di Coppa di Germania, quattro di Champions League e nove di Bundesliga.
Numeri impressionanti, che comprendono avversari anche di un certo spessore come Lipsia, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen in campionato; oppure Chelsea e Paris Saint-Germain in campionato.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile