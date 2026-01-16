Lo Strasburgo investe ancora sui talenti: 7 milioni pronti per Yassine del Dunkerque
Considerato uno dei talenti più promettenti del panorama francese, il trequartista del Dunkerque Gessime Yassine (20 anni) è ormai a un passo dallo Strasburgo. Secondo quanto riportato da L'Équipe, il club alsaziano avrebbe sbaragliato la concorrenza assicurandosi il calciatore marocchino per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Nonostante il forte interesse di club come Lilla e Saint-Étienne, il classe 2005 nato a Salon-de-Provence ha scelto il progetto del club alsaziano, con cui ha già raggiunto un accordo di massima per un contratto a lungo termine fino al giugno 2030.
Con l'innesto di Yassine, lo Strasburgo conferma la propria strategia societaria basata sull'investimento in giovani promesse da valorizzare (che spesso e volentieri arrivano dal Chelsea, club dello stesso proprietario, ndr). Per il giocatore, messosi in luce in Ligue 2, si tratta del grande salto verso il massimo campionato.
