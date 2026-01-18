Ufficiale Strasburgo, pescata un'ala proveniente dalla Ligue 2: preso Yassine dal Dunkerque

Nuovo acquisto per lo Strasburgo, che si è assicurato l'ala Gessime Yassine dal Dunkerque. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Racing Club de Strasbourg Alsace è lieto di annunciare l'arrivo di Gessime Yassine dall'USL Dunkerque. L'ala ha firmato un contratto fino al 2030. Nato a Salon-de-Provence nel 2005, Gessime Yassine ha completato la sua formazione giovanile nella regione delle Bocche del Rodano. Dopo le esperienze all'Istres e al Marignane, ha esordito in Ligue 2 con l'USL Dunkerque nell'inverno del 2024.

Il giocatore marocchino ha contribuito attivamente alla stagione di successo dei nordisti: un quarto posto in campionato e una semifinale di Coppa di Francia. Queste prestazioni impressionanti gli sono valse un posto – e la possibilità di vincere – la Coppa del Mondo Under 20 con il Marocco nell'autunno del 2025 (2 gol, 3 assist). Con 6 assist, Gessime Yassine è attualmente il miglior assistman della Ligue 2. Ha firmato con il Racing fino al 2030".