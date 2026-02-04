Gol, assist... e fischi per Gouiri: "Poco prima avevo sbagliato un goi. I tifosi sono con noi"

Nonostante una grande prestazione, con gol e un assist all'attivo, Amine Gouiri è stato fischiato dai tifosi del Marsiglia al momento della sua sostituzione nella sfida vinta ieri contro il Rennes in Coppa di Francia. L’attaccante, però, non si è offeso e ha accolto la contestazione con maturità, sottolineando l’importanza della vittoria e della qualificazione.

Autore del primo gol e della giocata che ha portato al 3-0 firmato da Mason Greenwood, Gouiri ha spiegato: "So perché hanno fischiato: poco prima avevo sprecato un’occasione per il 3-0. Sono un attaccante e voglio segnare. Non ho sentito i fischi, ho notato anche gli applausi e questo è quello che conta. Li capisco, perché devo concretizzare le occasioni. Se avessi segnato, avrebbero gridato il mio nome".

L’internazionale algerino ha inoltre parlato del rapporto con i tifosi, ancora arrabbiati dopo l’eliminazione in Champions League: "Sapevamo che sarebbero stati dalla nostra parte, è un club unico con tifosi unici. Abbiamo fatto una riunione con loro il giorno prima per spiegare la situazione e sentirli vicini. Questo gol all’inizio ci ha fatto molto bene, a noi e a loro". Gouiri ha chiuso il discorso sottolineando la prestazione collettiva: "Abbiamo fatto un match completo con intensità. Tre gol, senza subirne: abbiamo portato i tifosi con noi".