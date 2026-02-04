Ter Stegen dovrà operarsi al tendine d'Achille: nuovo stop e Mondiale a rischio

Pochi giorni dopo il suo arrivo in prestito al Girona, Marc-André ter Stegen è già costretto a fermarsi ai box. Il portiere tedesco, 33 anni, si è infortunato durante la partita contro il Real Oviedo (0-1) e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico, come annunciato dal club catalano.

In un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Girona ha spiegato: "Marc-André ter Stegen sarà operato venerdì prossimo a seguito della lesione al tendine d’Achille della gamba sinistra subita nel match contro il Real Oviedo. La durata della sua indisponibilità sarà determinata dopo l’intervento".

L’infortunio, occorso al giocatore sabato scorso contro l’ultimo in classifica, riguarda il muscolo posteriore della coscia sinistra. Al termine dell’operazione sarà comunicato il periodo esatto di stop, ma la prospettiva è quella di un’assenza prolungata. Un brutto colpo per il Girona, che si ritrova senza il suo nuovo estremo difensore subito dopo il suo arrivo, e per la Germania, che contava sul suo recupero per sistemare un reparto in difficoltà in vista del Mondiale.