Luis Enrique manda il PSG in vacanza: 9 giorni liberi per tutti. E non è la prima volta

Il PSG va in vacanza. Dopo aver conquistato il pass per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia con un 4-0 ai danni del Vendée Fontenay (squadra di quinta divisione francese), Luis Enrique ha deciso di concedere diversi giorni di stacco ai suoi giocatori. L'anno della truppa parigina è stato intenso e pieno zeppo di trofei e dopo la Champions League ai danni dell'Inter, si è subito proposto il Mondiale per Club e un avvio di stagione intriso da impegno. Senza avere più di tre settimane di riposo completo.

Ed è qui che il tecnico spagnolo ha deciso di intervenire. Per le feste di fine anno, i campioni d’Europa avranno a disposizione 9 giorni di pausa - secondo quanto rivelato da Le Parisien - per ricaricarsi insieme alle loro famiglie, ai parenti e agli amici. Era già successo, tra l'altro, ma a soli 7 titolarissimi del PSG e a ridosso della finale di Champions League di Monaco, quando venne concessa circa una settimana libera. Anche questa volta sarà l'occasione ideale per staccare la mente, prima della ripresa degli allenamenti prevista per martedì 30 dicembre al centro sportivo del PSG. Così facendo i ragazzi di Luis Enrique avranno qualche giorno per preparare il derby parigino con i vicini di casa del Paris FC - praticamente uno delimita l'altro fisicamente parlando.

E quattro giorni dopo, affronteranno l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi per la Supercoppa francese che si disputerà in Kuwait. Meritato riposo dopo una stagione luccicante e irripetibile quasi, da 6 trofei nel solo 2025, inclusa la prima e tanto attesa Champions League del club transalpino. "Anno storico! Normalmente bisogna aspettare la fine della stagione per fare il bilancio, perché siamo ancora nel corso dell’esercizio 2025-2026, ma se consideriamo solo l’anno 2025 è storico per il club. Siamo felici, abbiamo fatto il nostro lavoro. Entrare nella storia a Parigi significa molto per il club, per la città, per i suoi tifosi", ha commentato Luis Enrique in conferenza stampa questo weekend. "Abbiamo dimostrato che non è stato frutto del caso", la chiosa del tecnico spagnolo.