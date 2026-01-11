PSG, Luis Enrique e la fame di trofei: "È impossibile fare di meglio, gruppo speciale"

Vigilia per il PSG, impegnato domani contro il Paris FC nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Il tecnico dei parigini Luis Enrique, intervenuto in conferenza stampa, ha subito spento le voci riguardanti il suo futuro: "Se ignorate una qualsiasi delle affermazioni che ho fatto in passato... Quello che ho detto era molto chiaro e non è cambiato nulla".

Prosegue il suo intervento: "È sempre importante puntare al miglioramento individuale e collettivo, soprattutto nelle partite a eliminazione diretta. Mancano ancora mesi, ma è fondamentale dimostrare il nostro livello per affrontare le importanti partite di Champions League e campionato. In Ligue 1 ci sono avversari più forti che stanno disputando un'ottima stagione, ed è importante dimostrare la nostra qualità in ogni partita".

Il PSG è reduce dal successo sul Marsiglia in Supercoppa di Francia: "È impossibile fare di meglio. Potremmo migliorare se avessimo la Coppa del Mondo per Club, ma la giochiamo solo ogni quattro anni. Per quanto riguarda la motivazione, abbiamo parlato con i giocatori e la squadra, ed è molto chiaro: non si pensa ai trofei perché quello è il passo finale. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che facciamo bene e su ciò che possiamo migliorare; questa è la chiave. È un gruppo di giocatori diverso, speciale, e sono felice di avere questo tipo di giocatori. Ma restiamo concentrati sul piano di gioco".