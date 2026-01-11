FA Cup, Gnonto guida la rimonta del Leeds: Whites avanti, battuto 1-3 il Derby County

Prosegue il programma del terzo turno di FA Cup, con diverse partite in programma oggi. La prima in ordine cronologico è appena terminata e ha visto il Leeds vincere per 1-3 contro il Derby County. Padroni di casa avanti al 35' con Brereton Diaz, poi nella ripresa Gnonto ha avvitato la rimonta della squadra di Farke poi completata dalle reti di Tanake e Justin. Di seguito il quadro completo del turno, tra gare già disputate e ancora da giocare:

Il quadro completo del terzo turno di FA Cup

Venerdì 9 gennaio

MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)

Preston North End - Wigan Athletic 0-1

Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)

Port Vale - Fleetwood Town 1-0

Sabato 10 gennaio:

Macclesfield - Crystal Palace 2-1

Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)

Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1

Cheltenham Town - Leicester City 0-2

Doncaster Rovers - Southampton 2-3

Stoke City - Coventry City 1-0

Sheffield Wednesday - Brentford 0-2

Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari

Fulham - Middlesbrough 3-1

Ipswich Town - Blackpool 2-0

Manchester City - Exeter City 10-1

Burnley - Millwall 5-1

Boreham Wood - Burton Albion 0-5

Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2

Grimsby Town - Weston 3-2

Cambridge United - Birmingham City 2-3

Bristol City - Watford 5-1

Charlton Athletic - Chelsea 1-5

*in neretto le qualificate ai 16esimi

Domenica 11 gennaio

Derby County-Leeds 1-3

West Ham United - Queens Park Rangers

Norwich City - Walsall

Portsmouth - Arsenal

Swansea City - West Bromwich Albion

Salford City - Swindon Town

Hull City - Blackburn Rovers

Manchester United - Brighton & Hove Albion

Sheffield United - Mansfield Town