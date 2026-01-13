Maltempo e neve in Germania, Amburgo-Bayer Leverkusen è la terza partita rinviata

Il match di Bundesliga tra Amburgo e Bayer Leverkusen, previsto per questa sera e valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, è stato rinviato all’ultimo momento a causa di problemi strutturali legati al tetto dello stadio di Amburgo.

La DFL ha annunciato la chiusura del Volksparkstadion meno di tre ore prima del fischio d’inizio, spiegando che "i rischi strutturali legati al maltempo nell’area del tetto dello stadio" rendevano impossibile garantire la sicurezza. La partita sarà recuperata in una data successiva. Il tetto dello stadio copre le tribune, mentre il campo resta scoperto, aumentando i rischi in caso di neve o ghiaccio.

Si tratta della terza gara di Bundesliga rinviata negli ultimi giorni a causa del maltempo. Sabato scorso erano stati rinviati St. Pauli-Lipsia e Werder Brema-Hoffenheim, sfide riprogrammate per il 27 gennaio. La serie di rinvii mette in evidenza le difficoltà del calcio tedesco in questo periodo invernale, con neve e condizioni climatiche estreme che costringono la DFL a modificare continuamente il calendario.