Ufficiale Mamadou Sakho annuncia il ritiro al Parc des Princes: "Dovevo farlo a Parigi"

Senza club dalla fine della sua avventura al Torpedo Kutaisi in Georgia - avventura terminata quest'estate - Mamadou Sakho ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio. Approfittando dell'attenzione mediatica che c'era ieri sera per la sfida fra due sue ex squadre, il Paris Saint-Germain e il Paris FC (dove ha giocato solo a livello di giovanili).

Parlando ai microfoni di beIN Sports prima della sfida poi vinta sorprendentemente dal Paris FC, Sakho ha spiegato il motivo dell'annuncio fatto proprio in concomitanza della sfida: "Per me Parigi rappresenta molto. Mi stava a cuore annunciare ufficialmente la fine della mia carriera oggi per questo incontro. È semplicemente eccezionale". Prima del fischio d'inizio gli è stata data la possibilità di parlare con il microfono in campo, accompagnato dalla sua famiglia e da grandi ovazioni da parte del pubblico del Parc des Princes.

Sakho ha collezionato 128 presenze in Premier League inglese fra Liverpool e Crystal Palace, 196 in Ligue 1 fra PSG e Montpellier. Il suo palmares vanta 1 campionato francese, una coppa di Francia, una Supercoppa francese ed una coppa di Lega con il PSG. 29 le apparizioni per lui con la Nazionale maggiore transalpina, è sceso 4 volte in campo in occasione della Coppa del Mondo 2014, giocata in Brasile.