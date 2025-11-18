Man' City, Guardiola segue El Mala del Colonia: inviati degli osservatori per il classe 2006

Da sempre Pep Guardiola è molto attento alle vicende di giovani validi da lanciare poi nel panorama calcistico internazionale. Tantissimi sono i giocatori in erba che poi sono cresciuti sotto le sue dipendenze sia nella sua permanenza al Barcellona e al Bayern Monaco, sia negli anni al Manchester City. Il mercato è ancora lontano ma c'è un giocatore molto interessante che potrebbe finire presto nel mirino del tecnico catalano se non per questo finale di stagione, per la prossima. Un esterno che si sta facendo vedere proprio nel campionato tedesco.

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sports De, il giocatore in questione è il 19enne di proprietà del Colonia Said El Mala. Esterno d’attacco tedesco veste la maglia dei biancorossi con cui ha giocato in questa prima parte di stagione 12 partite fra campionato e Coppa di Germania realizzando quattro reti (di cui tre nelle ultime cinque uscite ufficiali) e due assist.

Il mister ex Barça sembra voler far sul serio e chissà che questo interessamento non si sviluppi in una trattativa di mercato già per gennaio. Per il momento la situazione è in divenire anche se sarebbero stati inviati degli osservatori a seguire da vicino l’esterno offensivo tedesco classe 2006.