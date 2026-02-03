Man City, Guardiola ironizza: "Sono arrabbiato col club, deve spendere di più..."

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha commentato il mercato del Manchester City. Il club come sempre ha investito un'ingente quantità di denaro per rinforzare la squadra, basti pensare ai 72 milioni per Antoine Semenyo e ai 23 milioni per Marc Guehi. Tuttavia il City è riuscito parzialmente a rientrare delle spese con la cessione di Oscar Bobb al Fulham per 31.2 milioni. E guardando alle ultime cinque stagioni notiamo che il club ha incassato quasi 650 milioni dalle cessioni. Questo ha portato Guardiola a scherzare così:

"Sono un po' triste e arrabbiato perché negli ultimi cinque anni siamo stati settimi in Premier League in termini di spesa netta. Voglio essere il primo, non capisco perché il club non spenda più soldi. Sono un po' arrabbiato con loro".

E ancora: "Ma come abbiamo vinto in passato perché abbiamo speso molto, ora sei squadre devono vincere la Premier League, la Champions League e la FA Cup perché hanno speso di più negli ultimi cinque anni. Questi sono fatti. Non è un'opinione".