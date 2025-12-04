Messi: "Guardiola è unico, è il migliore di tutti". E sul Mondiale: "Proveremo a rivincerlo"

Nel corso di una lunga intervista concessa a ESPN, Leo Messi si è soffermato su Pep Guardiola: "Per me è unico. Ci sono allenatori straordinariamente bravi, ma lui ha qualcosa di diverso. Per me è il migliore di tutti. In termini di visione di gioco, strategia di gioco, capacità di comunicazione con i giocatori... è molto completo. È andato altrove e ha continuato a vincere. Non solo per le vittorie, ma per il modo in cui le sue squadre hanno giocato".

La Pulce si è poi soffermata sulla Nazionale argentina e sul Mondiale di giugno prossimo: "Questa squadra è un gruppo che ci riproverà, darà il massimo e lotterà. Poi, piccoli dettagli possono metterti KO. Una Coppa del Mondo è molto difficile; qualsiasi squadra può renderti la vita difficile. Puoi colpire il palo e la palla entra, colpire il palo e la palla entra e sei eliminato, o perdere ai rigori...".

E tornando alla finale contro la Francia in Qatar: "Eravamo di gran lunga superiori sia contro l'Olanda che contro la Francia, e siamo finiti ai rigori. Poi abbiamo avuto la bestia che era Dibu Martínez, che ci ha aiutato a vincere, ma si può comunque arrivare ai rigori e non vincere. Vincere una Coppa del Mondo è molto difficile".