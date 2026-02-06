Manchester City, la lista UEFA di Guardiola: ci sono i due innesti Guehi e Semenyo
Pep Guardiola ha diramato l'elenco dei giocatori che faranno parte della prossima lista UEFA. Gli acquisti di gennaio Antoine Semenyo e Marc Guehi sono stati entrambi aggiunti alla rosa che parteciperà alle fasi finali della Champions League.
Portieri: James Trafford, Marcus Bettinelli, Gianluigi Donnarumma.
Difensori: Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Marc Guéhi, Rayan Ait-Nouri, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov.
Centrocampisti: Tijjani Reijnders, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Nico, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Matheus Nunes, Phil Foden.
Attaccanti: Omar Marmoush, Erling Haaland, Antoine Semenyo.
