Tottenham, ecco la lista UEFA: ci sono Dragusin, Tel e Gallagher. Esclusi Davies e Bentancur
TUTTO mercato WEB
Il Tottenham ha reso nota la lista per la Champions League. Sono stati inseriti all’interno dell’elenco sia Mathys Tel che Radu Dragusin insieme al neo acquisto Conor Gallagher. Ben Davies e Rodrigo Bentancur invece sono stati esclusi. Questo l’elenco completo:
1 Guglielmo Vicario
3 Radu Dragusin
4 Kevin Danso
6 Joao Palhinha
7 Xavi Simons
9 Richarlison
11 Mathys Tel
13 Destiny Udogie
14 Archie Gray
15 Lucas Bergvall
17 Cristian Romero
19 Dominic Solanke
20 Mohammed Kudus
22 Conor Gallagher
23 Pedro Porro
24 Djed Spence
28 Wilson Odobert
29 Pape Matar Sarr
31 Antonin Kinsky
37 Micky van de Ven
39 Randal Kolo Muani
40 Brandon Austin
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
2 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
4 Lazio, Fabiani: "Onore a Romagnoli, denuncerò Raiola. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile