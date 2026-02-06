Ligue 1, un pareggio che non serve a nessuni: Metz-Lille termina senza reti
Un pareggio che non serve a nessuno. L'anticipo della 21a giornata di Ligue 1 si conclude senza vincitori né vinti con Metz e Lille che chiudono sul punteggio di 0-0. I biancorossi di Genesio perdono un'occasione per avvicinarsi al Lione mentre i padroni di casa restano inchiodati all'ultimo posto in classifica insieme all'Auxerre.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Metz-Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens-Rennes
Brest-Lorient
Nantes-Lione
Domenica 8 febbraio
Nizza-Monaco
Angers-Tolosa
Auxerre-Paris FC
Le Havre-Strasburgo
Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia
CLASSIFICA
Paris Saint-Germain 48
Lens 46
Olympique Marsiglia 39
Lione 39
Lille 33*
Rennes 31
Strasburgo 30
Tolosa 30
Lorient 28
Monaco 27
Angers 26
Brest 23
Nizza 22
Paris FC 21
Le Havre 20
Nantes 14
Auxerre 13
Metz 13*
*una partita in più
