LaLiga, Osasuna corsaro a Vigo: Budimir e Raul Garcia superano 2-1 il Celta
Vittoria esterna per l’Osasuna che ha superato 2-1 il Celta Vigo. Vantaggio della formazione ospite con l’ex Crotone e Sampdoria Budimir ma ad inizio ripresa Iglesias su calcio di rigore ha pareggiato i conti. La rete del definitivo vantaggio è stato Raul Garcia a dieci minuti dalla fine.
La 23a giornata
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo-Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Rayo Vallecano-Oviedo
Barcellona-Maiorca
Siviglia-Girona
Real Sociedad-Elche
Domenica 8 febbraio
Alaves-Getafe
Athletic Bilbao-Levante
Atletico Madrid-Betis Siviglia
Valencia-Real Madrid
Lunedì 9 febbraio
Villarreal-Espanyol
CLASSIFICA
Barcellona 55
Real Madrid 54
Atletico Madrid 45
Villarreal 42*
Betis Siviglia 35
Espanyol 34
Celta Vigo 33**
Osasuna 29**
Real Sociedad 28
Alaves 25
Athletic Bilbao 25
Girona 25
Elche 24
Maiorca 24
Siviglia 24
Valencia 23
Getafe 23
Rayo Vallecano 22
Levante 18*
Oviedo 16
*una partita in meno
**una partita in più
