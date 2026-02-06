Premier League, Lucca non basta al Nottingham Forest: lo scontro diretto va 3-1 al Leeds

Tre punti di platino per il Leeds che questa sera ha superato il Nottingham Forest in uno scontro diretto per le zone basse della classifica. I padroni di casa la sbloccano dopo 26 minuti con Bogle mentre tre minuti più tardi è Okafor a firmare il raddoppio. Ad inizio ripresa Calvert-Lewin mentre nel finale Lucca, entrato intorno all’ora di gioco ha siglato il gol della bandiera per il 3-1 finale.

La 25a giornata

Venerdì 6 febbraio

Leeds-Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio

Manchester United-Tottenham

Arsenal-Sunderland

Bournemouth-Aston Villa

Burnley-West Ham

Fulham-Everton

Wolverhampton-Chelsea

Newcastle-Brentford

Domenica 8 febbraio

Brighton-Crystal Palace

Liverpool-Manchester City

CLASSIFICA

Arsenal 53

Manchester City 47

Aston Villa 46

Manchester United 41

Chelsea 40

Liverpool 39

Brentford 36

Sunderland 36

Fulham 34

Everton 34

Newcastle 33

Bournemouth 33

Brighton 31

Tottenham 29

Crystal Palace 29

Leeds 29*

Nottingham 26*

West Ham 20

Burnley 15

Wolverhampton 8

*una partita in più