Premier League, Lucca non basta al Nottingham Forest: lo scontro diretto va 3-1 al Leeds
Tre punti di platino per il Leeds che questa sera ha superato il Nottingham Forest in uno scontro diretto per le zone basse della classifica. I padroni di casa la sbloccano dopo 26 minuti con Bogle mentre tre minuti più tardi è Okafor a firmare il raddoppio. Ad inizio ripresa Calvert-Lewin mentre nel finale Lucca, entrato intorno all’ora di gioco ha siglato il gol della bandiera per il 3-1 finale.
La 25a giornata
Venerdì 6 febbraio
Leeds-Nottingham Forest 3-1
Sabato 7 febbraio
Manchester United-Tottenham
Arsenal-Sunderland
Bournemouth-Aston Villa
Burnley-West Ham
Fulham-Everton
Wolverhampton-Chelsea
Newcastle-Brentford
Domenica 8 febbraio
Brighton-Crystal Palace
Liverpool-Manchester City
CLASSIFICA
Arsenal 53
Manchester City 47
Aston Villa 46
Manchester United 41
Chelsea 40
Liverpool 39
Brentford 36
Sunderland 36
Fulham 34
Everton 34
Newcastle 33
Bournemouth 33
Brighton 31
Tottenham 29
Crystal Palace 29
Leeds 29*
Nottingham 26*
West Ham 20
Burnley 15
Wolverhampton 8
*una partita in più
