Bundesliga, fra Union Berlino e Eintracht succede tutto nel finale: botta e risposta, 1-1 il finale
Botta e risposta nel giro di tre minuti fra Union Berlino ed Eintracht Francoforte. Nell'anticipo della 21a giornata di Bundesliga finisce 1-1 il match con gli ospiti che sono passati in vantaggio con un gol di Brown all'84'. All'87' Querfeld pareggia i conti dal dischetto.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Union Berlino-Eintracht Francoforte 1-1
Sabato 7 febbraio
Friburgo-Werder Brema
Heidenheim-Amburgo
Mainz-Augsburg
St. Pauli-Stoccarda
Wolfsburg-Borussia Dortmund
Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen
Domenica 8 febbraio
Colonia-Lipsia
Bayern Monaco-Hoffenheim
CLASSIFICA
Bayern Monaco 51
Borussia Dortmund 45
Hoffenheim 42
Stoccarda 39
Lipsia 36
Bayer Leverkusen 35
Eintracht Francoforte 28*
Friburgo 27
Union Berlino 25*
Colonia 23
Augsburg 22
Borussia Monchengladbach 21
Amburgo 19
Wolfsburg 19
Werder Brema 19
Mainz 18
St. Pauli 14
Heidenheim 13
*una partita in più