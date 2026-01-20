Manchester City, ora si cede: Oscar Bobb in partenza, quanto interesse. Il prezzo fissato

Conclusi a lieto fine i trasferimenti di Marc Guehi dal Crystal Palace e e Antoine Semenyo dal Bournemouth, per il Manchester City ora potrebbe essere il momento di riflettere sulle cessioni. E un giocatore che potrebbe lasciare il "nido" di Pep Guardiola e degli sky blues è sempre Oscar Bobb.

L'ala destra norvegese di 22 anni dovrebbe essere ceduto prima della chiusura di questa finestra di mercato invernale, prevista per il 2 febbraio, stando a quanto riferito da The Athletic. Possibili sviluppi sono attesi nel corso di questa settimana, tenendo presente che dalla Premier League fioccano candidati ad un suo ingaggio, così come dalla Bundesliga e dal Portogallo. Ma il Manchester City è stato chiaro su Oscar Bobb: è disposto a lasciarlo partire, se e solo se le condizioni saranno quelle giuste.

Per concludere l’operazione, si apprende, potrebbe essere necessaria un’offerta intorno ai 30 milioni di sterline (34,6 milioni di euro circa). Bobb è arrivato al City dal Valerenga, nel suo Paese, nell’estate del 2019, ma ha faticato a trovare continuità di impiego ed è sceso ulteriormente nelle gerarchie dopo l’ingaggio di Semenyo dal Bournemouth. In stagione ha messo insieme un totale di 14 presenze ufficiali con la maglia degli sky blues, suddivise tra Premier League (9), Champions League (3) e Carabao Cup (2), per un totale di circa 720 minuti complessivi di gioco. In queste apparizioni, Bobb ha segnato 1 gol e fornito 1 assist, contribuendo in modo sporadico ma concreto alle fasi offensive dei Citizens. Spesso subentrato dalla panchina, vista l'età il giocatore è ancora in fase di consolidamento e una nuova sistemazione potrebbe giovare la sua crescita.