Via libera del Tottenham per Brennan Johnson al Palace: la risposta del giocatore in 48 ore

Crystal Palace e Tottenham hanno raggiunto un accordo: per 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro) Brennan Johnson può vestire la maglia dei Glaziers. Ora sta all'attaccante degli Spurs emettere la sentenza finale. Secondo quanto riferito dalla BBC, il classe 2001 originario del Galles non ha ancora accettato di unirsi al club di Selhurst Park.

Johnson è atteso a colloquio sul suo futuro nelle prossime 48 ore, mentre cresce l’interesse di altri club di Premier League. Il Bournemouth è tra le candidate che lo stimano particolarmente e lo vedono come un potenziale sostituto di Semenyo, visto che l'esterno offensivo ghanese sembra diretto ad un approdo al Manchester City già a gennaio. Thomas Frank, tecnico del Tottenham, intanto ha dichiarato che il 24enne è disponibile per il match contro il Brentford il giorno di Capodanno: "Brennan è stato un grande professionista. Si è allenato bene oggi ed è pronto per scendere in campo tra due giorni".

Johnson era approdato agli Spurs nel 2023 dal Nottingham Forest per una cifra vicina ai 47,5 milioni di sterline. In due anni a Londra, il ventiquattrenne ha collezionato 106 presenze condite da 27 reti. Il suo nome resterà per sempre legato alla storia recente del club: sua è stata infatti la firma sul gol decisivo che, lo scorso maggio, ha regalato al Tottenham la vittoria nella finale di Europa League. La sua possibile partenza segnerebbe la fine di un ciclo breve ma intenso, con il Palace pronto a offrirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico di Selhurst Park.