Ter Stegen al Girona, dipende da due fattori. Diktat della Germania per il Mondiale

Il futuro di Marc-André ter Stegen continua a tenere banco. Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, il Girona si sta interessando per ingaggiare il portiere 33enne in prestito dal Barcellona a gennaio. Ci sono già stati contatti tra i club, ma la decisione dipende soprattutto da ter Stegen e dai blaugrana.

L’allenatore del Girona, Michel, si è espresso pubblicamente sulle voci riguardo l'interesse per il portiere tedesco. Facendo notare il proprio apprezzamento per il giocatore: "È un giocatore assolutamente di livello mondiale. Tutti vorrebbero avere un ter Stegen nella propria squadra".

In Spagna però i quotidiani si dividono, tra chi è quasi certo della volontà di Ter Stegen di andare in prestito per non perdere il treno del Mondiale 2026 e chi, invece, sostiene che l'estremo difensore tedesco sia fermamente deciso a restare a Barcellona e a continuare da lì la sua lotta per un posto in squadra. Peccato però che per Flick sia chiaro l'eletto numero uno, ossia Joan Garcia.

L’ex portiere del Borussia Monchengladbach è in realtà considerato dal commissario tecnico Julian Nagelsmann come il numero uno designato per il Mondiale della prossima estate, stando all'emittente satellitare, ma solo a condizione che giochi con regolarità nel club. Il contratto di ter Stegen con il Barcellona scade nel 2028.