Futuro per in Arabia Saudita per En-Nesyri: ride anche il Siviglia per la possibile plusvalenza

Youssef En-Nesyri potrebbe lasciare il Fenerbahçe già a gennaio per approdare in Arabia Saudita. L’operazione potrebbe fruttare ai turchi tra i 40 e i 50 milioni di euro, con il Siviglia pronto a beneficiare di una percentuale sulla futura plusvalenza. In base all’accordo del trasferimento estivo 2024, il club spagnolo conserva il 10% della plusvalenza: in caso di vendita a 40 milioni, quasi 3 milioni finirebbero nelle casse degli andalusi, un aiuto importante considerando il delicato momento economico del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Il centravanti marocchino, 28 anni, ha faticato all’inizio in Turchia, ricevendo critiche simili a quelle avute durante i primi mesi a Siviglia, ma ha presto convinto grazie ai gol: nella scorsa stagione ha realizzato 30 reti in 50 partite ufficiali con il Fenerbahçe. Un rendimento che gli ha permesso di confermarsi anche con la Nazionale marocchina, con cui punta a brillare nella prossima Coppa d’Africa in programma in patria.

In questa stagione, il ritmo realizzativo è più contenuto, ma comunque significativo: 7 gol in 20 partite, con la consueta tendenza a migliorare nella seconda metà della stagione. Lo scorso anno, infatti, 18 delle 20 reti in campionato arrivarono dopo metà dicembre. Se la cessione si concretizzasse, il Siviglia potrebbe utilizzare l’incasso per rinforzare la rosa nel mercato invernale, dando così seguito al piano di rinforzi chiesto dall’allenatore Matias Almeyda e volto a consolidare le ambizioni della squadra in Liga e nelle coppe europee.