Marocco in finale di Coppa d'Africa, il Governo sposta gli esami del primo semestre

In vista della finale della Coppa d’Africa 2025 tra Marocco e Senegal, in programma domenica alle 20 a Rabat, il ministero dell’Istruzione nazionale marocchino ha preso una decisione senza precedenti: il rinvio degli esami del primo semestre e delle valutazioni continue, originariamente previsti per il 19 e 20 gennaio. Le prove si terranno ora il 20 e 21 gennaio.

La misura eccezionale è stata adottata in considerazione della straordinaria mobilitazione nazionale attorno ai Lions de l’Atlas, qualificatisi per la loro prima finale dal 2004 e in attesa di un titolo da cinquant’anni. L’iniziativa risponde anche alle sollecitazioni di Mohamed Ouzzine, segretario generale del Movimento Popolare, che aveva chiesto ufficialmente al ministro Saad Berrada di permettere agli studenti di seguire l’evento senza compromettere la preparazione agli esami. "Questa decisione consentirà agli studenti di vivere i momenti di celebrazione senza sacrificare lo studio e la concentrazione", aveva spiegato.

Il Marocco ha conquistato la finale dopo aver chiuso primo nel proprio girone e aver eliminato successivamente Tanzania (1-0), Camerun (2-0) e Nigeria (0-0, 4-2 ai rigori). L’entusiasmo per l’appuntamento di domenica è enorme: i biglietti sul mercato nero hanno raggiunto cifre tra 500 e 800 euro, a testimonianza della febbre da finale che ha contagiato l’intero Paese. Domenica, con il sostegno della nazione intera, Achraf Hakimi e compagni tenteranno di riportare la CAN in Marocco, confermando lo status di favoriti e coronando mezzo secolo di attesa per il titolo continentale.