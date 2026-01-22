"Marseille, ma belle": la straordinaria coreografia dei tifosi OM con i Beatles protagonisti

La sfida tra Olympique Marsiglia e Liverpool è iniziata ben prima del fischio d’inizio, con uno spettacolo sugli spalti che ha dato il via a una serata speciale al Vélodrome. Il Virage Sud, settore del tifo più caldo dello stadio, ha catturato l’attenzione di tutti con una gigantesca coreografia dedicata ai Beatles, simbolo universale della città di Liverpool, ritratti mentre leggono Le Provençal, storico quotidiano marsigliese e antenato de La Provence. Un gesto carico di significato, ulteriore testimonianza del rispetto tra le tifoserie dei due club.

Già nelle ore precedenti alla partita, l’OM aveva riscaldato l’atmosfera pubblicando un video che metteva in parallelo Marsiglia e Liverpool, due città portuali, popolari, segnate da una forte identità culturale e da una passione viscerale per il calcio. Un filo conduttore che i tifosi hanno voluto rendere ancora più evidente. Pochi minuti prima del calcio d’inizio, il pubblico del Virage Sud si è spinto oltre, richiamando anche i cori intonati insieme ai sostenitori inglesi la sera precedente al Vieux-Port. Su uno striscione campeggiava la scritta "Marseille, ma belle", rivisitazione del celebre brano "Michelle",

Una serata che, al di là del risultato sul campo, ha confermato come il calcio sappia ancora unire culture, città e passioni attraverso immagini destinate a essere ricordate a lungo.