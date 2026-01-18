Marsiglia, 4 gol in 40 minuti. De Zerbi: "Miglior primo tempo da quando sono arrivato"

Serata da sogno per il Marsiglia, che torna dal match giocato in trasferta contro l'Angers con un successo per 2-5: "Abbiamo giocato molto bene stasera, credo che sia stato il miglior primo tempo in termini di qualità di gioco da quando sono arrivato", dichiarata il tecnico dell'OM Roberto De Zerbi come riportato da RMC Sport. I suoi, infatti, sono riusciti nell'impresa di segnare 4 gol nei primi 20 minuti. "Il gol a fine primo tempo è stato un peccato - puntualizza -: ci ha frustrato più che spaventato".

Nonostante la bella vittoria, De Zerbi parla anche degli aspetti in cui la squadra deve crescere per raggiungere un livello superiore: "Anche oggi dobbiamo migliorare, per riuscire a rimanere in partita per tutti i 90 minuti, Ho detto ai giocatori: l'obiettivo non è fare 45 minuti bellissimi, i più belli come ho detto, forse da quando sono qui, ma fare 10 partite consecutive di questo livello, con me in panchina. Questa è la nostra sfida più grande". Sfida che avrà subito due ostacoli non da poco: il Liverpool in Champions League e il Lens capolista in Ligue 1.