Ufficiale Marsiglia, De Zerbi saluta un portiere: risolto il contratto di Ruben Blanco

Si chiude l’avventura di Rubén Blanco all’Olympique Marsiglia. Il portiere spagnolo, arrivato in Francia nel 2022 in prestito dal Celta Vigo e poi acquistato a titolo definitivo l’estate successiva, ha salutato ufficialmente il club dopo tre stagioni e mezzo.

A comunicarlo è stato lo stesso estremo difensore attraverso i suoi profili social, confermando la risoluzione del contratto che lo legava all’OM fino al 2027. Una separazione consensuale che apre ora a nuovi scenari per il classe 1995, pronto a rilanciarsi lontano dal Vélodrome.

Il club francese ha voluto salutare Blanco con una nota ufficiale: “Arrivato in prestito nell’estate del 2022 e diventato poi a tutti gli effetti un giocatore dell’OM, Rubén Blanco lascia il Marsiglia per nuovi orizzonti. In bocca al lupo, Rubén!”.