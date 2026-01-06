Marsiglia, via uno degli esuberi? Blanco può tornare in Spagna, lo cercano in seconda serie

Con l’apertura del mercato invernale 2026, i riflettori puntano inevitabilmente su Marsiglia, dove Pablo Longoria e Medhi Benatia saranno ancora protagonisti tra possibili acquisti e cessioni. Tra i dossier più delicati figura quello di Ruben Blanco, portiere spagnolo classe 1996, in bilico all’OM da oltre un anno e mezzo.

Arrivato nel 2022 dal Celta Vigo prima in prestito e poi acquistato a titolo definitivo, Blanco era stato ingaggiato come vice di Pau López. Nelle prime due stagioni ha collezionato appena 12 presenze ufficiali, con un totale di 887 minuti in campo, 9 gol subiti e 4 clean-sheet. Nonostante la frustrazione per il ruolo marginale - confermata da dichiarazioni passate in cui ammetteva di puntare a diventare titolare - Blanco ha scelto di rimanere a Marsiglia, accettando la decisione degli allenatori e mantenendo alta la motivazione.

Il suo status si è complicato ulteriormente nell’estate 2024, quando Gerónimo Rulli è stato promosso portiere titolare e Jeffrey De Lange ingaggiato come vice. Un’operazione alla caviglia ha poi costretto Blanco a uno stop di 123 giorni, lasciandolo fuori dal progetto principale di Roberto De Zerbi e relegandolo alla squadra riserve. Il suo nome non figura neanche nella lista Champions, confermando il suo ruolo marginale.

Ora, con il contratto in scadenza a giugno 2026, il portiere potrebbe finalmente avere una via d’uscita. Dopo 18 mesi senza gare ufficiali, sul tavolo spuntano alcune opportunità dalla Spagna: il Granada, alle prese con problemi tra i pali e privo di Luca Zidane impegnato alla CAN, si è già informato sullo spagnolo, e secondo alcuni media sarebbe pronta una prima offerta. Anche il Racing Santander avrebbe manifestato interesse. Dopo un periodo difficile, Ruben Blanco potrebbe dunque trovare finalmente una nuova sistemazione e rilanciare la propria carriera.