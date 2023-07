ufficiale Marsiglia, preso Ruben Blanco: dopo il prestito il portiere arriva a titolo definitivo

vedi letture

Colpo in entrata tra i pani per l'Olympique Marsiglia. Come comunicato dal club francese sui propri canali ufficiali, l'OL ha perfezionato l'acquisto a titolo definitivo dell'estremo difensore Ruben Blanco. Il 28enne spagnolo aveva già giocato in Ligue 1 lo scorso anno in prestito, stavolta però è stato trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo dal Celta Vigo. Di seguito il tweet ufficiale dei francesi.

𝐑𝐮𝐛𝐞́𝐧 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨 est définitivement 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 🔵⚪️ Après une saison passée en prêt, le portier espagnol 🇪🇸 est transféré au club en provenance du @RCCelta. 🤝 pic.twitter.com/Q4w7v2rq62 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2023

Poco dopo è arrivato anche il comunicato ufficiale del Celta Vigo che ha voluto augurare buona fortuna al calciatore per le sue prossime avventure professionali.