Marsiglia-Monaco, Pogba a rischio. Pocognoli: "Problema martedì durante il riscaldamento"

Il ritorno in campo di Paul Pogba era inevitabilmente uno degli eventi più attesi della stagione. Dopo oltre 2 anni lontano dai terreni di gioco, il centrocampista francese sta cercando di ritrovare progressivamente il ritmo del calcio ad altissimo livello, un percorso tutt'altro che semplice. A due giorni dalla delicata trasferta sul campo dell’Olympique Marsiglia, l’allenatore del Monaco, Sébastien Pocognoli, ha però gettato un’ombra sulla sua presenza. Il tecnico ha infatti rivelato che Pogba ha avvertito un fastidio durante il riscaldamento di martedì.

"Non era al 100%. Ha sentito una piccola tensione a un tendine del ginocchio. Nulla di grave, ma il problema è comparso durante il riscaldamento", ha spiegato Pocognoli, confermando che il giocatore è rientrato in gruppo solo oggi per la prima volta dopo la partita e che è per questo motivo che non è stato impiegato, rimandando il suo ritorno in Champions League.

La decisione finale verrà presa sabato: "Vedremo domani se potrà essere convocato", ha concluso l’allenatore, lasciando aperta la possibilità che Pogba non sia disponibile per il match del Vélodrome. Il Monaco resta dunque in attesa, sperando che si tratti soltanto di un contrattempo passeggero.