Monaco, Kehrer e l'impatto di Pogba: "Trasmette energia positiva ai più giovani"

In vista della sfida di Champions League contro il Galatasaray, in programma domani sera, Thilo Kehrer ha parlato ai microfoni di Infosport+ della situazione di Paul Pogba, pronto a ritrovare la massima competizione europea: "Paul ha una personalità forte e si è integrato subito nel gruppo fin dal primo giorno", ha spiegato il difensore tedesco. "Sta lavorando duramente per ritrovare la forma fisica dopo un lungo periodo di assenza. Nei pochi minuti che ha giocato ha già mostrato la sua qualità tecnica e il suo contributo in campo. Continuerà a lavorare per essere pronto fisicamente, ma anche per rafforzare forza e fiducia",

Kehrer ha sottolineato anche l’impatto positivo di Pogba nello spogliatoio: "Lo sosteniamo tutti. Con il suo carattere aiuta molto la squadra, trasmettendo energia positiva soprattutto ai più giovani. È bello averlo con noi".

L’ex centrocampista di Juventus e Manchester United, dunque, sembra pronto a dare il suo contributo in Europa, con la squadra monegasca che punta a raccogliere un risultato positivo in Champions League dopo un periodo complicato.