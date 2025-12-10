La nuova passione di Paul Pogba: investe nelle corse dei cammelli in Arabia Saudita

Paul Pogba sorprende ancora e stavolta lo fa fuori dal campo. Il campione del mondo 2018 e centrocampista del Monaco entra ufficialmente nel mondo delle corse dei cammelli, diventando investitore e ambasciatore di Al Haboob, la prima squadra professionistica del settore in Arabia Saudita. L’annuncio è stato dato dallo stesso Pogba sui suoi canali social, spiegando di voler contribuire a creare la prima lega internazionale professionistica di corse di cammelli.

"Sono entusiasta di unirmi all'Al Haboob", ha dichiarato il francese, sottolineando come questo progetto vada oltre lo sport: "Questa opportunità mi ha colpito a un livello più profondo, legato alla cultura, al patrimonio e alla narrazione. Voglio far parte di un progetto che unisce le persone e celebra tradizioni che meritano attenzione". Pogba, che sta lentamente ritrovando minuti di gioco dopo la riduzione della sospensione a 18 mesi inflitta dal TAS, osserva affascinato le regole e l’impegno richiesti dalle corse nel Golfo. "Che si tratti di calcio o di corse di cammelli, le basi restano le stesse: determinazione, disciplina e tenacia", ha spiegato con il suo tipico mix di ironia e ambizione, puntando addirittura a possedere "il cammello più caro del mondo".

I dirigenti dell'Al Haboob hanno accolto la partnership definendola "innovativa", convinti che la visibilità e l’influenza di un campione come Pogba possano contribuire a far conoscere a livello internazionale questo patrimonio culturale unico.