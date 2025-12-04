Monaco, Pocognoli: "Pogba si è allenato senza sosta. Sta dando il 100%, senza risparmiarsi"

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara contro il Brest, il tecnico del Monaco Sebastien Pocognoli ha parlato di Paul Pogba: "Si è allenato senza sosta. Sta dando il 100%, senza risparmiarsi. C'è ancora del lavoro da fare sulla sua forma fisica di base, ma è normale perché dipende dalla partita. Tutto sta andando bene; la sua prestazione contro il PSG è stata in linea con quanto stavamo lavorando. Dovremo iniziare ad aumentare gradualmente il suo minutaggio. Ma è lo stesso per ogni giocatore; dobbiamo pensare prima alla squadra per vedere cosa può dare in campo.

Contro il Paris, quando è entrato, eravamo in vantaggio per 1-0 in 10 contro 11. Non è stato facile, ma era la soluzione migliore date le sue qualità, la sua esperienza e il lavoro svolto in allenamento. Quindi è stata una scelta logica. Ha ancora bisogno di un po' di tempo prima di essere titolare titolare, ma quando lo sentiremo pronto, potremo fare un ulteriore passo avanti.

In ogni caso, è molto lucido, obiettivo e positivo. Questo è importante, ed è per questo che ha potuto giocare, perché dimostra grande carattere. Ascolta il suo corpo e tutto ciò che stiamo mettendo in atto; è tutto positivo".