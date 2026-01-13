Marsiglia spietato, 9 reti ai dilettanti del Bayeux: agli ottavi di Coppa sfiderà il Rennes

Missione ampiamente compiuta per l’Olympique Marsiglia, che non ha lasciato spazio a sorprese nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Contro il Bayeux, ultimo club dilettantistico ancora in corsa (R1), la squadra di Roberto De Zerbi ha imposto tutta la propria superiorità, chiudendo la sfida con un nettissimo 9-0 sul neutro del Michel-d’Ornano di Caen.

I marsigliesi hanno indirizzato il match già nel primo tempo, chiuso sul 4-0. A firmare il parziale sono stati Angel Gomes, Hamed Traoré, Mason Greenwood e Amine Gouiri, protagonisti di un avvio che ha spento subito ogni speranza della formazione normanna. Nella ripresa il ritmo si è inevitabilmente abbassato, ma l’OM ha continuato a colpire, trasformando la partita in una vera e propria passerella.

Greenwood ha trovato la tripletta, Gouri la doppietta, mentre CJ Egan-Riley e Neal Maupay hanno completato il festival del gol, certificando una qualificazione mai in discussione. Il successo assume un peso ancora maggiore alla luce dell’eliminazione del Paris Saint-Germain, sconfitto dal Paris FC qualche giorno fa. Con il tabellone ora decisamente più aperto, la Coppa di Francia diventa un obiettivo concreto per diversi club, Marsiglia compreso. Il sorteggio degli ottavi, già effettuato, ha riservato ai Phocéens un avversario di ben altro livello: sarà il Rennes a presentarsi al Vélodrome nel prossimo turno. Per l’OM, la competizione rappresenta una grande occasione per tornare a sollevare un trofeo, che manca dal 2012, anno dell’ultima vittoria in Coupe de la Ligue.